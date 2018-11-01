Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Denizli'de başlıyor

Denizli Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda gerçekleşecek olan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın kortej yürüyüşü yarın yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Merkezefendi Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 3-4 Kasım tarihlerinde Merkezefendi Belediyesi tarafından Denizli'ye kazandırılan Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilmesi kararı alındı. 24 ilden 750 sporcunun katılacağı organizasyon, 2 Kasım Cuma günü (yarın) saat 16.00'da kortej yürüyüşü ile start alacak. Kortej yürüyüşü Denizli Valiliği önünde başlayacak ve 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda son bulacak.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 3 Kasım Cumartesi saat 20.00'da Düzenlemesiz Dal Yarışmaları ile MKM'de devam edecek. Şampiyona 4 Kasım Pazar günü saat 17.00'da Düzenlemeli Dal Yarışmaları ile yine MKM'de son bulacak.