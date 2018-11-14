YÖKAK'ten PAÜ'ye ziyaret

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirici Takımı, Pamukkale Üniversitesi'ni (PAÜ) ziyaret etti.

YÖKAK Başkanlığı tarafında yürütülen 2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında PAÜ'ye ön ziyarette bulunan takım, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve yönetimi ile Üniversite Kalite Komisyonu Üyeleri ile bir araya geldi. Pamukkale Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2018 Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında açıklamalarda bulunan Takım Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kavak, “Bu sürecin ilk etabında takım olarak önceden PAÜ tarafından hazırlanmış olan kurum iç değerlendirme raporunu inceledik. İkinci etabında ise şimdiki ön ziyaretimizi gerçekleştirmek üzere burada bulunmaktayız. Aralık ayının ikinci haftasında da saha ziyaretlerimizin devamı için PAÜ'de yeniden bulunacağız” dedi.

20 modüllü Bilgi Yönetim Sistemi tanıtıldı

Toplantı da konuşan Rektör Bağ ise, üniversite yöneteme olarak hedeflerinin mevcut şartların daha iyileştirilmesi için çalışma yaparak üniversiteyi daha ileriye taşımak olduğunu söyledi. Toplantı, Prof. Dr. Diler Aslan'ın PAÜ Kalite Güvencesi Sistemi ile ilgili yaptığı sunumun ardından, Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAVDEM) Personeli Öğretim Görevlisi Öncü Yanmaz Arpacı'nın verilerin elektronik ortamda toplanması konusundaki “Kurumsal Veri Değerlendirme Sistemi” ve KAVDEM'in içerisinde yer aldığı stratejik hedeflere erişimin elektronik ortamda kaydedilmesiyle ilgili “Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi” hakkında yaptığı sunum ile devam etti. Gerçekleştirilen sunumlarda ayrıca Pamukkale Üniversitesi'ne ait yaklaşık 20 modülün bulunduğu Bilgi Yönetim Sistemi de tanıtıldı.