Yolun ortasında kalan direk korkutuyor

Çivril’in Hamam Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarından sonra yol ortasında kalan direk vatandaşları hayrete düşürüyor. Mahalle sakinleri tehlikeye neden olan ve görüntü kirliliğine sebep olan direğe bir çözüm bulunmasını istiyor.

Mahalle sakinleri, direğinin sürücüleri de zor durumda bıraktığını belirterek, "Sokakta taş döşeme işi bittikten sonra hiçbir önlem alınmadan yol trafiğe açıldı. çalışmalar sırasında yol genişletildi. direk yolun ortasında kaldı. Direk kazaya davetiye çıkartıyor. Burada birinin ölmesi çok kolay. Kaza ve ölümler olmadan çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.