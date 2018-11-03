Lig'in 11. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-2 yenen Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, “Yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyorduk. Evimizde 4 gol atıp 3 puan almak çok güzel oldu” dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Lig'in 11. haftasında oynadıkları Adanaspor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamada, yakaladıkları seriyi devam ettirmek istediklerini belerterek, “Mücadele öncesinde de zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. İyi bir gidişatımız vardı. Bu seriyi devam ettirmek istiyorduk. Sahamızla seyircimizle bütünleşmek ve 3 puan almak ve yeni bir ivme kazanmak istiyorduk. Rakibimiz de son haftalarda iyi giden ve buraya da iddialı gelen bir ekip. Oynatmayacaklarını söylüyorlardı, hakikaten de yarı sahalarında alanları çok iyi kapattılar ve oynatmama adına her şeyi yaptılar. Böyle bir rakip karşısında 4 gol bulmamız önemli bir şey. Oyuncu arkadaşlarımızı, seyircimizi ve camiamızı tebrik ediyorum. Bütünleşerek bunu sahaya yansıttık. 4 gol 3 puan güzel ancak hiç pozisyon vermeden 2 gol yememiz tamamen konsantrasyon eksikliği, orada adam paylaşımında dikkat edeceğiz. Bugün canımızı acıtmadı ancak başka müsabakalarda canımızı acıtabilir. Oyunumuz sürekli gelişiyor, daha istediğimize yakın oyunlar oynamaya başladık ama bu hataları yapmamamız gerekir. Kulüp olarak coşku içerisindeyiz, bu coşkunun devamını istiyoruz, çalışacağız hep beraber. Sonuna kadar mücadele edeceğimizin sözünü verebiliriz” dedi.