Yüksek gerilim hatlarına çarparak yaralanan baykuş şirket görevlileri kurtardı

Denizli'de yüksek gerilim hatlarına çarparak yaralanan ve elektrik tellerinde mahsur kalan baykuş elektrik dağıtım şirketi görevlileri tarafından vinç yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Tavas ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Göreve giden elektrik dağıtım şirketi görevlileri mahalleden geçen yüksek gerilim hatları tellerinde bir kuşun takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını fark etti. Ardından araçtan inen İbrahim Can Kunaç, Ali Çeldir ve Osman Tülübaşlı yaralı baykuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Görevliler yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından yaralı baykuşu tellerden kurtarmayı başardı. Yapılan ilk incelemelerde baykuşun kanadından yaralandığı ve uçamadığı gözlendi. Şirket görevlileri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. Ekiplerin ilerleyen saatlerde baykuşu tedavisi için teslim alacakları belirtildi.