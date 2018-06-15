Yüz yıllık gelenek yeniden yaşatılıyor

Bekilli ilçesi Sırıklı Mahallesi’nde nişanlı çiftin aileleri arasında gerçekleştirilen nişan karşılığı ziyaretinden oğlan evinin yakınları tarafından siniler (tepsi) içine konulmuş çerezler baş üstünde kız evine götürüldü. Yüz yıllık gelenek olan ’Sinide çerez’ ziyaretinde dünürler aileleri ile birlikte tefler çalınarak nişan karşılığına gidiyor. Çerezlerin içinde buğday kavurmasından olan ’gavurga’ isimli çerezde dikkat çekiyor.

Ziyarette içinde çerez olan tepsileri başında taşıyan kadınlar, kız evine gidesiye kadar yöresel mani olarak bilinen aliyeler söylenerek alay halinde yürünüyor. Kız evi tarafından da kalabalık akrabalar ile karşılanan dünürler, daha sonra evin önünde yöresel atışma yaptı. Yaraman denilen atışmanın ardından ise yöresel kaşık oyunları oynandı. 58 yaşındaki Mesire Çiçek çocukluğundan bu yana bu geleneği bildiğini son yıllarda ise unutulduğunu söyledi. Geleneğin tekrar canlanmasından memnun olduğunu belirten Çiçek, "Sini (tepsi) karşılığı, nişan evine sini götürüyoruz. İçinde yiyecek içecek, çerez oluyor. Komşuları çağırırız, akrabalar gelir. Sininin üstünde götürüyoruz, onlarda bizi karşılar. Eğlence yapıyoruz, oyunlar oynarız. Çocukluğumdan beri bildiğim gelenek ama yapılmıyordu. Son yıllarda gençler yapmaya başladı.