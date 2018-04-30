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30 Nisan 2018 17:25

’Z Kütüphane’ sayısı 54’e ulaştı

Denizli’nin Bozkurt İlçesi İnceler Atatürk İlkokulu bünyesinde yapılan ‘Z Kütüphanesi’nin açılışı Vali Hasan Karahan ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

’Z Kütüphane’ sayısı 54’e ulaştı

30 Nisan 2018 17:25


Vali Karahan kütüphanede incelemelerde bulunarak 78 metrekare alan içerisinde kurulan kütüphane hakkında yetkililerden bilgiler aldı. 74 bin TL maliyetli ve 7 adet bilgisayarı mevcut olan Z Kütüphane ile birlikte kent genelindeki toplam Z Kütüphane sayısı 54’e ulaştı. Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Hasan Karahan kütüphane ile şunları söyledi:


“Güzel bir etkinlik için bir aradayız. Hepimiz bu sıralardan geçtik, değerli öğretmenlerimizin öğrencileri olduk. Önemli olan kitap okumak ve kendimizi olumlu bir şekilde geliştirmektir. Ben oldum dememek lazım her insanın eksiği vardır. Yediden yetmişe herkes gayret etmelidir. Artık imkanlarımız arttı, en küçük köyümüzde bile Z kütüphane açabiliyoruz. Birçok okulumuz laboratuvara ve kütüphaneye kavuştu. Bundan sonrası sevgili çocuklarımızın okuma aşkı ve azmiyle olacak. Zenginleştirilmiş kütüphanelerin çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişiminde büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum”dedi.


Açılışında sonunda sınıfları da ziyaret eden Vali Karahan, öğrencilerle sohbet etti.




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