Zabıta dilencilere göz açtırmadı

İlçe pazarının kurulduğu Perşembe günü ilçeye yoğun olarak gelen ve vatandaşlardan para isteyen dilenciler hakkında gelen şikayetleri değerlendiren zabıta ekipleri, Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlardan para isteyen üç dilenci ile izinsiz satış yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, pazaryerinde gözaltına alınan üç dilenciye 5826 sayılı Kabahatler kanunun 33. maddesi uyarınca toplam 372 Lira, izinsiz satış yaptığı belirlenen bir kişiye de aynı kanunun 32. maddesi gereği 259 lira para cezası uygulandı. Dilencilik yapan şahıslardan birinin üzerinde çıkan 40 Lira 50 Kuruş tutanak tutularak zimmete alınırken, izinsiz satış yapan şahıs ve dilenciler İlçe sınırları dışına çıkmaları konusunda uyarılarak serbest bırakıldılar.