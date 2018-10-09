Zabıta fiyatları denetledi, 2 market hakkında tutanak tutuldu

Denizli'de market ve kantinleri denetleyen zabıta ekipleri, fahiş fiyat uygulayan marketler hakkında tutanak tuttu.

Çivril Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan okul kantinlerini, bakkalları ve zincir market şubelerini denetledi.

Denetimlerde ürün satış fiyat etiketleri, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanım tarihleri kontrol edildi. Halkın daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alması, vatandaşın sağlığı ve güvenliği için gerçekleştirilen denetimlere büyük bir titizlikle devam edileceği bildirildi. Tüm ürünleri inceleyen zabıtalar, incelemelerde esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarılarda bulundu.

Denetimlerde tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, yasal mevzuata uymayan ve ruhsatlarını yenilemeyen 4 kantine toplam bin 40 lira ceza kesildi.

Denetimlerde iki markete de fahiş fiyat uygulamasından tutanak tutularak tutanaklar Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.