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30 Temmuz 2018 13:51

Zabıta memuru hafiye gibi iz sürerek kayıp cüzdanın sahibini buldu

Denizli Sarayköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli Murat Enç kendilerine ulaştırılan kayıp cüzdanın sahibine yoğun çalışmaları sonucu ulaştı.

Zabıta memuru hafiye gibi iz sürerek kayıp cüzdanın sahibini buldu

30 Temmuz 2018 13:51



Abdulğani Bölüm isimli bir vatandaş sokakta yürürken içerisinde nüfus cüzdanı, kredi kartları ve 100 lira olan cüzdan buldu. Bölüm, ardından örnek bir davranış gösterip, sahibine ulaştırılması için cüzdanı Sarayköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Zabıta memuru Murat Enç ise cüzdanın sahibine iletilmesi için yoğun bir araştırma içerisine girdi. Enç, kayıp cüzdanın sahibinin önce çalıştığı yere ait karttan iş yerine ulaştı. Sicil numarasından Hasan Şahin Sarı’ya ulaşan Enç, cüzdanın kendilerinde olduğunu ve gelip almasını istedi. Sarı, kaybettiği günde cüzdanını bulan Bölüm’e ve kendisine teslim eden zabıta memuru Enç’e teşekkür etti.




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