Zafer Mahallesi sakinlerinden Başkan Subaşıoğlu’na teşekkür

Merkezefendi Belediyesi ilçeye bağlı 50 mahallede çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu çalışmaların yapıldığı mahallelerden biri de Zafer Mahallesi oldu. Bir taraftan çocuklar ve gençler için oyun alanları ve halı saha yapılırken diğer taraftan da yol açma ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Zafer Mahallesi’ne 15 bin ton asfalt serildiği kaydedilirken, 4.5 milyon TL’lik yatırım yapıldığı açıklandı.

Zafer Mahallesi sakinleri, yapılan yatırımlar ve hizmetlerden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’na teşekkür etti. Çalışmaları değerlendiren Zafer Mahallesi Muhtarı Raşit Şenocak, “Merkezefendi Belediyemiz mahallemize yatırımlar yaptı. Halı saha ve çocuk parkı kazandırdı. Asfaltlarımızı yaptı. Yol çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız olduğunda başkanımız anında çözüyor. Merkezefendi Belediye Başkanımız Muhammet Subaşıoğlu her türlü hizmeti mahallemize getiriyor. Bundan dolayı başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.