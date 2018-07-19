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19 Temmuz 2018 17:26

Zehir tacirleri yetiştirdikleri kenevirleri sularken yakalandı

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ekipler zehir tacirlerini kenevirleri bahçede sularken suçüstü yakaladı.

Zehir tacirleri yetiştirdikleri kenevirleri sularken yakalandı

19 Temmuz 2018 17:26


Edinilen bilgiye göre, operasyonlar Acıpayam, Honaz ve Çivril ilçelerinde gerçekleştirildi. İlk operasyonu Honaz ilçesinde gerçekleştiren ekipler Karateke Mahallesi’nde torbacılık usulü ile uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler uyuşturucu tacirlerini suçüstü yakaladı.


Acıpayam Akşar Mahallesi ile Çivril Irgıllı Mahallesinde yapılan operasyonda ise ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri kenevir bahçesinin içerisinde sulama yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonlarda şüphelilere ait araçlar ile ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler toplamda bin 500 gram esrar, 57 gram eroin, 61 adet suboxone hap, 532 kök kenevir bitkisi, 1 adet elektronik terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.


Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6’sı tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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