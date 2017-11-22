Zihinsel engelli kadınlar diş taramasından geçirildi

Denizli Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan zihinsel engelli ve ruhsal problemleri olan kadın bireylere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi ve mobil diş tarama programı düzenlendi. Denizli İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen Diş Hekimi Ahmet Yavuz Özkaya tarafından önce koruyucu ağız diş sağlığı hakkında eğitim verildi, sonrasında gezici diş tarama otobüsünde 40 kişi muayene edilerek, ağız diş taraması gerçekleştirildi. Araca gelemeyen 12 engelliye de yerinde ağız diş muayenesi yapıldı. Muayeneler sonrasında diş fırçası, diş macunu, broşür ve sağlık çocuk dergisi hediye edildi.

"Hastalıklardan korunmak için ağız bakımı çok iyi yapılmalıdır"

Denizli Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen programa katılan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortaklaşa Merkez’de kalan kadınlara yönelik ağız ve diş sağlığı bakımının önemi ile ilgili bir eğitim ve diş taraması gerçekleştirdiklerini söyledi. Öztürk "Ağız bakımı ve diş sağlığı, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Çünkü hastalıklardan korunmak için ağız bakımı çok iyi yapılmalıdır. Biz de bu bilinçle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ile birlikte Merkez’de kalan kadınlarımıza yönelik ’Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ nedeniyle bir eğitim ve diş tarama programı düzenledik. Engelli Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan engelli vatandaşlarımızı diş taramasından geçirdik, diş macunu ve diş fırçası hediye ettik. Merkezde kalan engellilerimize yönelik daha önce de yerinde sağlık hizmeti konusunda farklı programlarımız, hekim görevlendirmelerimiz olmuştu. Bundan sonra da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte engellilerimize yönelik sağlık çalışmalarımız, programlarımız devam edecek" diye konuştu.

Devlet korumasında olan ve Merkez’de kalan engellilere her türlü imkanın sunulduğunu belirten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Erdoğan da "Amacımız devlet korumasında bulunan engellilere ve çocuklarımıza ev ortamını aratmamak ve sağlık hizmetlerinden de en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bu anlamda çoğu zaman yerinde sağlık hizmetini bize sağladıkları için İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk’ e çok teşekkür ederim" dedi.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi içinde bulunan bir evi de ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Erdoğan, evde kalan engelli kadınlar ve görevlilerle bir süre sohbet etti. Evde kalan kadınlar da seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.