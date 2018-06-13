1 milyarlık tefecilik operasyonunda 16 tutuklama

Şahıslara ait 10 banka hesabına el konuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri koordinesinde Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak’ta üçüncü şahıslar üzerine kurulan fason firmalar aracılığıyla örgütlü bir şekilde tefecilik faaliyetinde bulundukları belirlenen şahıslara eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda, aralarında bir banka müdürünün de olduğu 34 kişi gözaltına alındı, 26 adet POS cihazı, sanal POS için kullanılan bilgisayarlar, yüzlerce kredi kartı ve 150 bin lira da ele geçirildi. Hesap hareketleri incelendiğinde örgüt üyelerinin 1 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri de tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 34 şüpheliden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aralarında bir banka müdürü ve bir banka çalışanının da olduğu 18 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Banka hesaplarına el konuldu

Öte yandan, POS tefeciliği yoluyla binlerce kişiyi mağdur eden örgütün üst düzey yöneticilerine ait 10 banka hesabına el konulurken, ortaya çıkan fotoğraflarda örgüt üyelerinin tefecilik yoluyla elde ettikleri paralarla poz verdikleri ortaya çıktı.