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05 Aralık 2017 10:47

1 milyon 500 bin kışlık mevsimlik çiçek dikiliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 500 bin kışlık mevsimlik çiçek dikme hedefiyle çalışmalarına başladı.

1 milyon 500 bin kışlık mevsimlik çiçek dikiliyor

05 Aralık 2017 10:47

Ekipler, kentteki yeşil alanlar, meydanlar, refüjler ve kavşaklara toplam bir milyon 500 bin adet menekşe, mini menekşe, hercai menekşe, süs lahanası ve lale dikimi yapacak.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, kent genelindeki yeşil alanlarda başlattığı peyzaj çalışmaları devam ediyor. Yaz aylarında yürüttüğü çalışmalarla Diyarbakır’ı çiçek bahçesine çeviren Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 500 bin kışlık çiçek dikme hedefiyle çalışmalarına başladı. Sur, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde sürdürülen çalışmalar kapsamında yeşil alanlar, meydanlar, refüjler ve kavşaklara toplam 1 milyon 500 bin adet menekşe, mini menekşe, hercai menekşe, süs lahanası ve lale dikimi yapılacak.



Kamışlo Bulvarı’nda çalışmalar tamamlandı


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, havaalanı protokol yolu olarak kullanılan Kamışlo Bulvarı’nda başlayan çalışmalarda refüjlere sarı, mor, turuncu, kırmızı ve beyaz renklerde 200 bin adet menekşe çiçeği dikti. Elazığ Caddesi’ni yaz aylarında çiçeklerle donatan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile caddede kışlık mevsimlik çiçek dikimi için hazırlıklara başladı. Toprak tesviyesi yapılan orta refüjde çiçek dikimine başlayan ekipler farklı renklerde menekşe ve lale dikimi yapacak. Elazığ Caddesi’ndeki çalışmalar kısa süre içinde tamamlanacak.


Elazığ Caddesi’ne paralel olarak çiçek dikme çalışmaları kentin farklı noktalarında devam ediyor. Hintli Baba Caddesi’nde devam eden çiçek dikme ve peyzaj düzenleme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.




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