100 günlük icraat Diyarbakır’da da başladı

DTSO ve Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu önderliğinde 100 günlük icraat programı çerçevesinde çalışma ve değerlendirme toplantısı yapılarak Diyarbakır’ı daha iyi noktalara taşıma planları tartışıldı. Cumhurbaşkanının 100 günlük icraat programı başlığında Diyarbakır’da başlayan projelerin değerlendirmesini yapacaklarını söyleyen Vali Güzeloğlu, Diyarbakır’ı daha iyi ve kalkınmış bir geleceğe taşıma sürecinde olduklarını belirtti. Vali Güzeloğlu, "Bu programın temel hedefi ülkemizin gelişmesi, kalkınması, daha mutlu güzel yarınlara ulaşması, insan merkezli bir yönetim anlayışının hayata geçmesi ve özelikle kalkınmanın yerelden başlayarak her boyutu ile her aşamada canlı tutulması ve sürdürülmesidir. Bu perspektifte Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna paylaştığı 100 günlük icraat programı başlığında bizde Diyarbakır’da kamu, özel ve sivil tüm birleşenler bize düşen sorumlulukları iş ve işlemlerine getirme bu perspektifte Diyarbakır’ımızı daha iyi ve kalkınmış bir geleceğe taşıma sorunu içerisindeyiz. Diyarbakır’da kalkınma gelişme adına kaybedilen yılları bu noktada PKK terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin bu kentin gelişmesine dönük ihanetlerini de not etmek istiyoruz. Artık bu kentin insanımızın ve ülkemizin kaybedecek bir anı bile yoktur. Amacımız hedefimiz hiç zaman kaybetmeden insan merkezli bir kalkınmayı ve Diyarbakır’ı bir bütün olarak daha güzel yarınlara kavuşturmayı sağlamaktır. Bugün burada bulunan birleşenleri üniversitemizden başlayarak şimdiden bunun hazırlıklarını yapmak zorunda ve çabasındayız. Özellikle iyi tarım uygulamaları, ürün deseninin gıda sanayine katkı sağlayacak boyutunda değişim sağlaması, çiftçilerimizin eğitilmesi, çiftçi birliklerinin ürün satış ve bunun sanayiye dönüşümünü sağlayacak işletmelerin temin edilmesi ve gelecek perspektifte gıda sanayide dünya çapında bir merkez olacak Diyarbakır’ımızda şimdiden bununla ilgili alt yapılarının üretilmesi gündemimizde ve devam eden çalışmalar perspektifinde” dedi.

"Diyarbakır hak etmediği bir yerdedir"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, DTSO olarak toplantıda Diyarbakır’ın geleceği için çalışmalarda destekçisi olacağını belirtti. Kaya, “Kentimizde geçmişte yaşanan bazı olaylardan dolayı ekonomik rakamlar anlamında istenilen seviyede değil. Kentin tarihine baktığımız zaman bu kentin geçmiş yıllarda Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmesi sıralamasında 3. sıralarda olduğu günlerden bugün maalesef hangi yaşam endeksini elimize alırsak alalım son 20 yıl arasında iş dinamiği bulunduğu konum zenginlikleri genç nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarına baktığımız zaman aslında hak etmediği bir yerde olduğunu çok net olarak görebiliyoruz. Tabi burada kendimize de bir iğne vurmalıyız. Kendi iş çalışmalarımızı oluşturmadığımız ve kendimiz bölgemize yatırım yapmadığımız sürece sadece dışarıdan yatırımcı beklemek ve dışarıdan teşviklerle kentin kalkınma olanağı yoktur. Bu anlamda valimizin girişimini çok önemsiyoruz. DTSO olarak ve sürekli birlikte hareket ettiğimiz sivil toplum kuruluşları ile birlikte valimizin önderliğinde başlatılacak olan bu çatışmaların her anlamda destekçisi olmayla ilgili elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bugün valimizin başkanlığında kentimizin diğer sorunları ile ilgili nasıl bir yol izlenecek, neler yapacağız tüm bürokrat arkadaşlarımızla birlikte önemli bir süreç başlatacağız” diye konuştu.