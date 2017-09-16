100 liraya araba sahibi oldu

Noter huzurunda çekilen kurada araba, 100 lira ve üzeri alışveriş yapan Gülsüm Ateş isimli talihliye çıktı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kampanya ve etkinliklere ön plana çıkan Ninova Park, çekilişlerle müşterilerini hediye yağmuruna tutmaya devam ediyor. 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlara araba çekilişi hakkı tanıyan Ninova Park, noter huzurunda yaptığı törenle 17 adet hediyeyi sahibine ulaştırdı. Milli Piyango ve noter huzurunda düzenlenen çekilişte Ninova Park’ta alışveriş yapan Gülsüm Ateş’e araba çıktı.

Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Salih Erdoğan, önümüzdeki sezonla ilgili yeni sürprizlerin olacağı müjdesini verdi. Diyarbakır’da alışveriş merkezi segmentinde Ninova Park’ın devamlı kampanyaları ve etkinlikleriyle ön plana çıkmış bir alışveriş merkezi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu kez de yine 2016 model bir Audi araba hediye ediyoruz. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza çıkmasını ve hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ninova Park Alışveriş Merkezi bütün Diyarbakırlıların bildiği gibi çekilişleri ve kampanyalarıyla ön planda olan bir alışveriş merkezidir. Bu serüvenimize devam ediyoruz. Önümüzdeki sezonla ilgili yeni sürprizlerimiz de olacak. Yeni mağazalarımız, yeni çalışmalarımız, yeni kampanyalarımız peş peşe gelecekler. Diğer alışveriş merkezlerimizin bu manadaki katılımlarıyla Diyarbakır ekonomisinin alışveriş merkezlerinin geneliyle ilgili bir aktivasyon kazandıracağımızı ümit ediyorum. Bütün Diyarbakırlılara hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Herkese de mutluluklar diliyoruz” dedi.

Kampanyaya 200 bine yakın katılım sağlandı

Desteklerinden dolayı sponsor firmaya teşekkürlerini ifade eden Erdoğan, “Sıfır bir 2016 model Audi araç, çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, led TV toplam 17 hediyemiz çekilişle sahiplerini bulacak. Tüm markalarımıza, tüm kiracılarımıza teşekkür ediyoruz bu manada ve Diyarbakır halkına çok teşekkür ediyoruz. Her kampanyada bizi yalnız bırakmıyorlar bu kampanyada da 200 bine yakın bir katılım var. Aşırı bir teveccüh var, o teveccühlerini bundan sonra da devam ettirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.