100 liraya araba sahibi oldu

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da bulunan Ninova Park AVM'den 100 liralık alışveriş yapan ve çekilişe katılan Vedat Karakaya, noter huzurunda çekilen kura ile 300 bin lira değerinde aracın sahibi oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, Ninova Park AVM'nin 4 ay önce başlattığı 100 liraya 300 bin lira değerinde otomobil kampanyası noter huzurunda çekilen kura ile yapıldı. 65 bin 25 numaralı kuponun sahibi olan Vedat Karakaya 300 bin lira değerindeki aracın sahibi oldu. Kampanyaya katılmak için alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazalardan tek seferde veya parçalar halinde toplamda 100 lira değerinde alışveriş yapan herkesin çekilişe hak kazandığı kampanya ile ilgili konuşan Ninova AVM Müdürü Salih Erdoğan, talihlinin aracı kazasız belasız kullanmasını dileyerek, “vatandaşları otomobil sahibi yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl ki otomobil kampanyası talihlimiz Vedat Karakaya geldiler, arabalarını teslim ettik. Ailesiyle birlikte yüzleri gülüyor, inşallah iyi günlerde kullanacaklar. Ninova Park AVM'nin geleneksel açılış yıldönümüne denk getirdiğimiz otomobil ve ev kampanyalarımız devam ediyor. Halkımızın bize olan teveccühleriyle 7. yılımızı bitirdik 8. yılımıza başladık. Nice 8 yılların birlikte mutlulukla, güler yüzlerle çoluk çocuk kutlamayı Rabbim bizlere nasip etsin” dedi.

“Sürpriz oldu”

Talihli Vedat Karakaya otomobili kazanmalarının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, “Bir şaka bu kadar uzun sürmez, gerçekten bu sefer araba çıktığına inandık. Büyük bir alışveriş yapmamıştık, hiç beklemiyorduk” diye konuştu.