12 yıl sonra PICSI dish metodu ile gelen mutluluk

12 yıl boyunca çocuk sahibi olamayan Turgut çifti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı ve özellikle spermlerinde DNA hasarı olan kişilerde uygulanan ’PICSI dish’ metoduyla çocuk sahibi oldu. Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttırmak için hem spermin hem de yumurtanın kaliteli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Çoksüer, “Eğer spermden ya da yumurtadan herhangi birinde problem olursa başarı oranının ciddi anlamda azalabildiğini görebiliyoruz. Fatma ve Mehmet Turgut çifti bize geldiklerinde 12 yıl boyunca birçok ili gezmişlerdi ve birçok tüp bebek yöntemi denemeleri olmuştu. Fakat bir türlü başarıyı elde edememişlerdi. Bize geldiklerinde erkek kısırlığı ve yumurta tembelliği mevcuttu. Biz de özellikle yumurta tembelliği ve erkek kısırlığı mevcut olduğu için yeni metot olan ’PICSI dish’ metodunu uygulamaya karar verdik. Bu metodu özellikle erkek kısırlığında, yumurta tembelliği olan kişilerde ya da tekrarlayan düşükleri olanlarda uyguluyoruz” dedi.

Bu yöntemin DNA hasarı olan spermleri ayıkladığını ve genetiği sağlam spermi daha çok seçme şansını bulduğunu ifade eden Dr. Çoksüer, “İçerisindeki hyaluronan maddesi sayesinde DNA hasarı olan spermleri ayıklıyor ve genetiği sağlam olan spermi daha çok seçme şansımız oluyor. Bu da başarı şansımızı ciddi anlamda arttırabiliyor. Yurt dışında yapılan çalışmalarda da bu yöntemin başarı oranlarını arttırdığına yönelik bilimsel çalışmalar var. Biz de bu çalışmalara istinaden çiftimize bu yöntemi uyguladık. Bu metot sayesinde başarıyı yakaladığımız için mutluyum. Çiftimizin şuanda Beytullah Can adında bir çocukları oldu. Allah olmayan herkese bu mutluluğu nasip etsin” diye konuştu.

Duygularını dile getiren Mehmet Turgut da, önce Allah’ın sonra Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in sayesinde çocuklarının dünyaya geldiğini kaydederek, “12 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Birçok tedavi yöntemi uyguladık ama olmadı. Tavsiye üzerine geldik ve Beytullah Can dünyaya geldi. Allah’tan umut kesilmez” ifadelerinde bulundu.