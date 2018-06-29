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29 Haziran 2018 15:07

124 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin istihdamı artırma ve kentte farklı iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için geçen yıl itibariyle başlattığı kurslarda, yeni dönemde 124 kişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

124 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamladı

29 Haziran 2018 15:07


Kentte istihdamı artırmak ve farklı iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek amacıyla geçen yıldan itibaren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) adı altında başlattığı eğitimler devam ediyor. Devam eden kurslar dışında yeni dönemde tamamlanan eğitimlerden 124 kursiyer faydalandı. Yaklaşık 2 ila 3 ay önce başlayan Katı Sıvı Yakıt Kalorifer Ateşçiliği 20, F-Klavye Bilgisayar 27, Temel Muhasebe 25, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme (Kuaförlük) 16 ve Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama 12 kursiyer olmak üzere toplam 113 kişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazandı. İŞKUR ortaklığında açılan, kursiyerlerin günlük ücret aldığı ve sağlık sigortalarının yatırıldığı toplam 11 kursiyerin yararlandığı Kilim Dokumacılığı kursunda eğitim sona erdi.


Sona eren kurslar dışında Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda devam eden Cilt Bakım ve Temel Makyaj, Bilgisayar İşletmenliği ve İngilizce Seviye A-1 ile A-2 kursları da Temmuz ayının farklı günlerinde sona erecek. Devam eden 4 kurstan toplam 109 kursiyer eğitim alıyor. Yine İŞKUR ortaklığında açılan ve 12 kursiyerin ücretli şekilde eğitim aldığı Düz Dikiş Dokumacılığı (Tekstil) kursu da Temmuz’da tamamlanacak. Üniversitelerin Güzel Sanatlarına hazırlık nedeni ve hobi amaçlı açılan 40 öğrencinin yararlandığı Kara Kalem Resim kursu ise Eylül ayına kadar devam edecek.


Yeni dönemde DİSMEK’ten faydalanmak isteyenler Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunup kayıt yaptırabilir.




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