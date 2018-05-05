14. Liselerarası Tiyatro Şenliği başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın bu yıl 14’cüsünü düzenlediği Liselerarası Tiyatro Şenliği start aldı. Diyarbakır Dicle Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin oyunu ile başlayan tiyatro şenliği 4-10 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam edecek. Bu yıl toplam 7 lisenin katılım gösterdiği tiyatro şenliğinde oyunlardan izleyiciler ücretsiz şekilde yararlanacak.

Tiyatro Şenliği’nde 5 Mayıs Vali Aydın Arslan Fen Lisesi “Kadınlık Bizde Kalsın”, 6 Mayıs Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Damla Pastanesi”, 7 Mayıs Özel Yeni Ortadoğu Fen Lisesi “Hamlet”, 8 Mayıs Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi “Deliler Teftişte”, 9 Mayıs Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Cehenneme Git” ile 10 Mayıs Diyarbakır Bahçeşehir Lisesi “Bernarda Ablanın Evi” oyunlarıyla izleyicinin karşısına çıkacak. 5 Mayıs’ta Vali Aydın Arslan Fen Lisesi “Kadınlık Bizde Kalsın”adlı oyun saat 15:00’da,diğer oyunlar ise belirlenen tarihlerde saat 19:00’da sahnelenecek.

Öğrenciler “Yav He He” oyununa yoğun ilgi gösterdi

Tiyatro şenliğinin açılışını yapan Diyarbakır Dicle Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin “Yav He He” oyununa öğrenciler yoğun ilgi göstererek arkadaşlarını sahnede yalnız bırakmadı. Öğrenciler dışında velilerde çocuklarının sahne performanslarını büyük bir beğeniyle takip etti.

14. Liselerarası Tiyatro Şenliği kapanış finali, 11 Mayıs Cuma günü Ata Aksoy’un Pandomim Atölyesi ile son bulacak.