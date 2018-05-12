14. Liselerarası Tiyatro Şenliği sona erdi

Liselerarası Tiyatro Şenliği, Kültür ve Kongre Merkezi’nde pandomim atölyesinin sahne gösterisi ve okullara katılımlarından dolayı verilen plaketlerle sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın, tiyatro sanatının gelişimine katkı sunmak amacıyla bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Liselerarası Tiyatro Şenliği Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan kapanış galasıyla sona erdi. 4-10 Mayıs tarihleri arasında 7 lise dengi okulun oyununu sahnelediği tiyatro şenliğinin kapanış galası yapılan sinevizyon gösterimiyle başladı. Sinevizyon gösteriminde, pandomim atölyesinin kentin farklı yerlerinde sergilediği performanslar ve liselerin sahneledikleri oyunlardan kesitler yer aldı.

Sinevizyon gösteriminin ardından pandomim atölyesi sahne aldı, sergiledikleri performans izleyiciden büyük alkış aldı. Yapılan gösterinin ardından atölye eğitmeni Ata Aksoy’a gösterdiği başarıdan dolayı plaket ve çiçek taktim edildi. Pandomim gösterisinden sonra tiyatro şenliğinde yer alan okullar tek tek sahneye çağrılarak, katılımlarından dolayı plaketler verildi. Ayrıca oyunlarda sahnede ter döken lise öğrencisi tiyatroculara çanta hediye edildi.

Kapanış galası 27 Temmuz ile 23 Eylül tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde açılan, tiyatro atölyesinin sahnelediği Lysistrata oyununda emek veren genç öğrencilere sertifikalarının verilmesi, yiyecek ve içecek ikramlarında bulunulmasıyla sona erdi.