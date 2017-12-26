1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlandı

DTB Başkanı Engin Yeşil, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde ve ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlen İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül Törenini değerlendirdi. İstihdam Seferberliği Ödül Törenine, Türkiye’nin dört bir tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen 2 bin civarında oda-borsa üyesi ve iş dünyası temsilcisinin katıldığını anlatan DTB Başkanı Yeşil, “Cumhurbaşkanımız, 7 Şubat 2017’de düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda İstihdam Seferberliğini başlatmıştı. TOBB üyelerini en az 1 ilave istihdam sağlamaya davet etmişti. Başbakanımız ve hükümetimiz tarafından verilen tarihi istihdam teşvikleriyle birlikte iş dünyası da ülkemizin geleceği için elini taşın altına koydu. Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayan Türk iş dünyası istihdamda tarihi bir başarıya imza attı, Ocak 2017’den bu yana 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağladı. İstihdam artışı sağlayan bütün firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Diyarbakır’da 12 bin 556 ek istihdam

2017 yılında başlatılan istihdam seferberliğinde Diyarbakır iş camiası olarak 10 bin ek istihdam hedefinin belirlendiğini hatırlatan Yeşil, “2017 ocak ve eylül SGK verilerine göre ek istihdam olarak 12 bin 556 kişi olarak gerçekleşmiştir. İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde ülkemizin geleceğine yatırım yaparak Ocak 2017’den bu yana istihdamlarını artıran, ilave istihdam sağlayan sektörlerimiz ve firmalarımız, kadın-genç ve engelli istihdamını en çok artıran firmalarımız ödüllendirildi. Bu firmaları ayrıca tebrik etmek gerek” diye konuştu.

“TOBB camiası geleceğine yatırım yapıyor”

Yeşil, TOBB ve oda-borsa camiasının, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin geleceğine yönelik yatırım yapmaya devam ettiğini anlatarak, “Türkiye, daha çok zengin olsun, daha hızlı kalkınsın, daha fazla istihdam sağlasın diye iş dünyasının önü daha çok açılsın diye durmadan çalışıyor. İş dünyasının gündemindeki meseleleri topluyor, bunlara çözüm önerisi geliştiriyor ve Başbakanımız ve hükümetimiz nezdinde bu sorunların çözüme kavuşması için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte TOBB ve oda-borsa camiası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikte sahaya indi. Yapılan ziyaretlerde başta oda-borsalar olmak üzere iş dünyası kuruluşlarıyla, esnaflarla ve işçilerle bir araya geldiler. İstihdam seferberliğine illerde valiler ve oda-borsa başkanları sahip çıktı. Vali başkanlığında tüm iş dünyasının katılımı ile illerde toplantılar düzenlendi. Oda-borsalar üyelerine istihdam seferberliği kapsamında hayata geçirilen teşvik ve destekleri anlattılar. TOBB ve oda-borsalar, istihdam seferberliğinin daha çok kişiye ulaşması için ‘bu iş olur’ ismiyle bir tanıtım kampanyası düzenledi. Bugün geldiğimiz noktada ‘bu iş oldu’ diyebiliriz artık. İstihdam seferberliği, milyonlara iş, milyonlara aş oldu. Sonunda istihdamla büyüyen Türkiye oldu” ifadelerinde bulundu.