Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan’ın şehit edilmesine tepkiler dinmiyor. HDP’nin bu katliamlar karşısında sessiz kalarak teröristlerden hiçbir farkının olmadığını belirten 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Asker eşini ve 11 aylık bebeğini alçakça katleden bebek katilleri teröristleri binlerce kez lanetliyorum. Onlara destek veren herkesi esefle kınıyorum. Suçsuz, savunmasız insanları öldürmeyi meslek haline getiren bu alçak örgütün kadınlara, bebeklere yaptığı katliamların izlerini Doğu ve Güneydoğu’da her köyde neredeyse her taşın üzerinde görmek mümkündür. Birçok yerde yapılan anıtlarda henüz ismi konulmamış bebeklerimiz katledildiği için anıtlardaki isimlerinde ‘bebek’ yazıldığına şahit oluyoruz. Bu katliamları yapanların insan olması asla düşünülemez. Bunlar insanlıktan nasiplenmemiş cani hayvanlardır. Bunlara destek verenler de en az onlar kadar bu katliamların vebalini taşımaktadırlar. PKK terör örgütünün arka bahçesi konumunda olan HDP, bu katliamlar karşısında sessiz kalarak terörden hiçbir farkının olmadığını göstermektedir. Bu da HDP’nin Kürt halkının temsilcisi değil, PKK’nın sözcüsü olarak kurulmuş bir siyasi parti olduğunu gösteriyor. HDP bu tavrıyla terör örgütlerinin değirmenine su taşımakta, ülkemize ve vatandaşlarımıza karşı ihanet etmektedir. Elbette bir gün terör bitecek ama HDP’liler bu ihanetle ve halkımıza karşı sorumsuz davranmalarıyla ömür boyu utançla yaşayacaktır. Öyle bir zaman gelecek ki terör örgütlerine destek verenler bu ülkede utançlarından dolayı sokakta yürüyemeyecek duruma geleceklerdir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki o günler de çok yakındır. Terör örgütlerine direkt veya dolaylı olarak destek veren herkesi kınıyorum, lanetliyorum” dedi.