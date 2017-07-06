15 Temmuz ve Halisdemir’den etkilendi şiir kitabı yazdı

Daha önceki kitaplarının gelirlerinin mültecilere bağışlayan Bulak, “İki kurşun iki gül” adını verdiği kitabının gelirini ise Surlu çocuklara bağışlayacağını belirtti.

İlk şiir kitabı, “Yüreğim Göç Mevsiminde” adıyla 2011’de yayımlanan Diyarbakırlı şair Remzi Bulak, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananlar ve şehit Ömer Halisdemir’in mezarı başında anlatılanlardan etkilenerek, darbe girişimi ile ilgili şiir kitabı çıkardı. Daha önce çıkardığı kitaplardan elde ettiği gelirleri mültecilere bağışlayan Bulak, “İki kurşun iki gül” adını verdiği son kitabının gelirini ise Surlu çocuklara bağışlayacağını anlattı.

Kitabını 15 Temmuz’un etkilenerek yazdığını anlatan Bulak, ancak isim bulmakta güçlük çektiğini ifade etti. 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etmeye gittiklerini ve orada belediye başkanının kendisine anlattığı hikayeden etkilenerek, kitabına isim koyduğunu anlatan Bulak, “Belediye başkanı ben şehidin kabri başında şiir okuduktan sonra bana bir hikaye anlattı ve bu hikayeyi şiirleştirmemi istedi. 15 Temmuz’dan bir hafta önce şehit Halisdemir, iki tane gül fidesiyle eve geliyor. Kardeşine ‘Bunu bir yere dikelim’ diyor. Gösterdikleri hiçbir yer içine sinmiyor. En sonunda ‘İkisini suyun içine bırakın da beldemize bir şehit gelirse onun mezarına dikeriz’ diyor. Kardeşi de şaşırıyor, ‘Bu nereden çıktı’ diye. Ondan sonra çekip tekrar görev yerine gidiyor. Bir hafta sonra 15 Temmuz olayında şehit oluyor. Bu iki gül de onun kabrine dikiliyor. Ben de kalktım, ‘İki kurşun iki gül’ ismini verdim kitaba. İki kurşun ile Semih Terzi’yi öldürmüştü. İki kurşun oradan iki gül de kabrindeki” dedi.

Surlu çocuklara bağışlanacak

Kitaplarından elde ettiği geliri bu güne kadar mültecilere bağışladığını anlatan Bulak, “Kitaplarımdan para almıyorum. Asgari ücretli bir işim var, geçimimi sağlıyorum. Çağırıyorlar gidiyorum. 5-10 tane kitap satıldığı zaman o hemen mültecilere ya gıda, ya elbise ya da su olarak gidiyor. Bu kitaptan elde edeceğimiz geliri de Diyarbakır Surlu çocuklara dağıtacağım” diye konuştu.

Bulak, 7 Temmuz Cuma günü saat 17.00’da Saraykapı İçkale Kafe’de imza günü ve kitap tanıtımına katılacak, 9 Temmuz Pazar günü saat 15.00’da da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde şiir dinletisi düzenleyecek.