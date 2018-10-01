150 öğrenci Eğil'i gezdi

Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Diyarbakır Valiliği Koordinesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Diyarbakır Kültür ve Sanat Etkinlikleri” SODES Projesi kapsamında 150 dezavantajlı öğrenciye Eğil Gezisi düzenlendi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen dezavantajlı 3 okuldan 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen gezide, Eğil'de bulunan tarihi, turistik ve kültürel eserler profesyonel rehberler tarafından anlatılarak öğrencilere tanıtıldı.

Sabah erken saatlerde öğrencileri okullarından servislerle alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğretmenleri eşliğinde öğrencileri Eğil'e götürdü. Eğil'de ilk önce Peygamber kabirlerini ziyaret eden öğrenciler, rehberler tarafından peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bilgilendirildi. Öğrenciler ardından Eğil'in tarihi ve turistik yerlerini rehberler eşliğinde gezdi. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan öğle yemeklerini yedikten sonra, rehberler ve öğretmenleri ile birlikte tekne turuna katıldı.

Düzenlenen geziden dolayı eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.