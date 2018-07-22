20 yıllık hayallerine Diyarbakır’da kavuştular

Diyarbakır’da tedavi olan çift, ikiz bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşıyor.

Mardin’in Derik ilçesinde ikamet eden Fatma (38) ve Şemsettin Temel (47) çifti, 20 yıl önce doğan kız çocuklarından sonra tekrar çocuk sahibi olmak istedi. Normal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi görmeye karar veren çift, Gaziantep, İzmir, Şanlıurfa gibi şehirlere giderek tüp bebek merkezlerinde tedavi gördü. 20 yıl boyunca uygulanan yanlış tedaviler sonucu 180 bin TL’ye yakın parası giden ve hayalleri yıkılan çift umutsuzluğa kapıldı. Bir akrabalarının tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da kliniği bulunan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e gelen çift, hem kadına hem de erkeğe uygulanan akupunktur, detoks ve antioksidan tedavisi ile ikiz bebek sahibi oldu. Büyük sevinç yaşayan Temel çifti, bebeklerine Mehmet Selim ve Yusuf adlarını verdi.

“O kadar dolaştık bir fayda görmedik”

Birçok şehir dolaştıklarını ifade eden Şemsettin Temel, “En son çareyi Diyarbakır’da bulduk. 2 yıldır çocuk sahibiyiz. O kadar yer dolaştım bir fayda göremedim. Çocuklar olmadan önce 180 bin liraya yakın param gitti ama bir fayda bulamadım. O kadar para döktüm hepsi boşa gitti. Bir ara umudumuzu kesmiştik zaten. Çok şükür Hakan hoca bize yardımcı oldu. Daha önce 5 yerde tedavi olmuştuk. Bir akrabamızın tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Hakan hocanın yanına geldik” dedi.

“Çocuk sahibi olamayacaklarını düşünüyorlardı”

Çiftin 20 yıllık çocuk özleminin ikiz çocukla taçlandığını ve uyguladıkları tedaviyi hem kadına hem de erkeğe uyguladıklarını vurgulayan Doç. Dr. Hakan Çoksüer, şunları kaydetti:

“Hasta bize geldiğinde birçok ile gitmişler ve umutsuzluğa kapılmışlardı. Artık çocuk sahibi olamayacaklarını düşünüyorlardı. Ön muayenede ciddi anlamda bir stres yükü olduğunu ve aynı zamanda yumurta rezervinin az olduğunu gördük. Yumurta tembelliği ve stres yükü vardı. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce bir ön tedavi uyguladık. Stresi azaltmak ve yumurta gücünü arttırmak için hem detoks tedavisine başladık hem de akupunktur tedavisi ile yumurtaları güçlendirdik. Yumurtalar güçlendikten ve belli bir aşamaya geldikten sonra tüp bebek tedavisine başladık. Burada önemli olan doktor ve hastanın gerçek anlamda birbirine olan güven duygusu ve tedavide başarılı olacağına inanmasıdır. Hem akupunktur, hem antioksidan tedavisi hem de detoks tedavisi uyguladık. Erkeğe de kadına da bu tedaviyi uyguladık. Burada yapılan en büyük yanlışlardan biri sadece kadın üzerinde tedavi uygulanmalı gibi bir algı olması. Fakat biz hem erkek için hem de kadın için tedavi uyguladık. Böylece 20 yıllık çocuk özleminin mutlu bir şekilde sona erdiğini gördük. Mutlu bir aile olarak onları görmek beni de çok çok mutlu etti.”