24 muhtardan Başkan Atilla’ya mühürlü teşekkür

Bağlar ilçesinden 24 mahalle muhtarı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, daha önce özellikle kış aylarında yolların bozuk olması ve şehir içi otobüslerin bazı mahallelere gelmemesi nedeniyle büyük sıkıntılar çektiklerini aktaran muhtarlar, 2017 yılında çağa uygun inşa edilen yollar ve mahallelere gelen şehir içi otobüsler sayesinde özellikle hasta ve çocukların bu durumdan büyük fayda gördüğünü vurguladı. Ziyaret sonrası muhtarlar, Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural’a, Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya takdim edilmek üzere, 24 mahalle muhtarının mührünün ve imzasının bulunduğu bir ’Teşekkür’ belgesi verdi.