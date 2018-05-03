“25 Haziran sabahı Türkiye güçlü yarınlara uyanacaktır”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerin ülkeye, devlete ve millete hayırlı olmasını dileyen Abbas Gündüz, bu seçimin cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu söyledi. Gündüz, "Bu seçimlerle beraber ya yıllarca ülkemizde var olan bir kambur gibi milletimizin sırtına binen sisteme devam diyeceğiz ya da ülkemizin önünü açacak milletimizin hayat standardını yükseltecek yepyeni bir sisteme geçiş yapacağız. Bu bağlamda milletvekili seçiminde Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapacak milletvekillerinin bölgesinde söz sahibi olan illerinde sevilen sayılan, halk nezdinde karşılığı olan profildeki kişiler aday gösterilmeli ve seçilmelidir. Bu zorlu maratonda Cumhurbaşkanımıza yoldaşlık yapacak milletvekilleri en az Cumhurbaşkanımız kadar dik duruşlu ve cesaretli olmalıdır. Bu kişiler davasına partisine ve Cumhurbaşkanımıza aşkla, sevgiyle, sadakatle bağlı kişiler olmalıdır. Zoru gördüğünde kaçacak, haksızlık hukuksuzluk ve adaletsizlik karşısında susan kişiler olmamalıdır. Bu kişiler AK Partiye ve Cumhurbaşkanımızla yük olmamalı aksine AK Partinin ve Cumhurbaşkanının yükünü omuzlayacak yükünü hafifletecek kişiler olmalıdır. Bu kişiler gece gündüz demeden dur durak bilmeden millete hizmet etmek için mücadele vermelidir. Aksi taktirde korkak pısırık haksızlık karşısında susacak, Cumhurbaşkanımız da aşkla, sevgiyle, sadakatle bağlı olmayan kişiler tercih edilirse başta AK Parti davası olmak üzere Cumhurbaşkanımız çok büyük zarar görür. Bunlar sadece bizim görüşlerimiz değil, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere, illere yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde vatandaşın beklentileri olarak tarafımıza iletilmiştir. Vatandaşımız Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapacak milletvekillerinin, Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyecek, onun emir ve direktiflerini harfiyen yerine getirecek, milletimize efendi değil hizmetkar olmaya talip olacak kişiler milletvekili olarak bu dönem tercih edilmelidir. Bu bahsettiğimiz özellikte kişiler bu dönem milletvekili olarak tercih edilirse AK Parti başta Doğu ve Güneydoğu da olmak üzere çok büyük bir oy patlaması yapacaktır. Devlet büyüklerimizin ve AK Parti yetkililerinin vatandaşın beklentisi olan bu gerçekler dışında hareket edeceğini olan inancımız tamdır. Böyle olduğu takdirde 25 Haziran sabahı Türkiye güçlü yarınlara uyanacaktır. 25 Haziran sabahı güneş Ülkemizin semalarında bir başka güzel doğacaktır” dedi.