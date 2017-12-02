3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu’nda etkinlik düzenledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, yetkilileri engelli vatandaşları kapıda kırmızı karanfillerle karşıladı. Yapılan etkinliğe engelliler ve aileleri yoğun ilgi göstererek salonu doldurdu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından organizasyon “Şifa İstemem” adlı halk türküsünün sahne arkasında söylenmesi ve işaret dili eğitmeninin yaptığı çevriyle başladı.

Müzik ve şiir dinletisi

Engellilerin sorunlarına değinen şiirlerin okunmasıyla devam eden organizasyon, Sur Kent İşitme Engelliler ortaokulu öğrencilerinin “Sev Kardeşim” şarkısını işaret diliyle sunumu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çocuk şube müdürlüğü öğrencilerinin Aşık Veysel ve Kemal Sunal’ı canlandırarak yaptıkları bağlama gösterisi, Ali İhsan Arslan Görme Engelli ilköğretim okulu öğrencisinin “Ben Bir Görmezim” şiirini okuması, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Engelsiz Yaşam Korosu’nda yıl boyunca müzik eğitimi alan engellilerin Türkçe ve Kürtçe şarkıları dile getirmeleriyle sona erdi.

Organizasyon devam ettiği süre boyunca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü’nün engelli vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmalar, faaliyetler ve etkinlikler slayt eşliğinde gösterildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, engellilere özel olarak Aristophanes’in yazdığı Handan Ekici’nin yönettiği “Lysistrata” tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.