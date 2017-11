3 bin yıllık aşiretin üyeleri ilk kez Diyarbakır’da bir araya geldi

Dernek kurarak kurumsal bir yapıya bürünen aşiret, kan davası gibi toplumsal yaraları sarmanın yanı sıra eğitim, kültür ve sanat gibi konularında da çalışmalar için bir yardımlaşma kampanyası düzenledi. Kampanyada kısa sürede binlerce lira toplandı.

Nüfusunun büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan ve 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Metina aşireti, Nisan ayında Metinalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneğini (Metina-Der) kurarak kurumsal bir kimliğe büründü. Kurulduğu günden bu yana başta kan davaları olmak üzere birçok toplumsal yarayı sarmaya çalışan dernek, Yenişehir ilçesinde bulunan Kış Spor Kompleksi’nde bir yardımlaşma kampanyası düzenledi. Kısa sürede binlerce liranın toplandığı kampanyada konuşan Dernek Başkanı Aydın Pirinççioğlu, düzenlenen etkinliğinin en önemli özelliğinin Metina ailesinin ilk kez bir araya gelmesi olduğunu ifade ederek, “Aile üyelerimizin Güneydoğu’nun her tarafından gelip bize katılmaları, düşüncelerini, fikirlerini söylemesi bizim için çok onur verici bir şey oldu. Onun dışında bütün Diyarbakır’da yaşayan Metinalıların ilk istişare toplantısı oldu. Bunun devamı gelecek. Metinalılar her tarafta yönetim kurulu adına gerek metropollerde, gerek kırsalda derneğin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar faydalı olduğunun kanısına vardı. Bu konuda bu çatı bizim için çok önemli. Gerek ailemiz için gerek bölge için ne kadar paylaşımcı olduğumuzu bugün burada istişare ettik. İleri ki süreçte etkinliklerimizi daha da genişleteceğiz ve Metina’nın olduğu her yerde insanlara ulaşmaya çalışacağız” dedi.

“Eğitime önem veren bir aşiret”

Metina-Der Yönetim Kurulu Üyesi Esat Güngörür, aşiret denince insanların aklına töre cinayeti veya daha farklı hoş olmayan şeyler geldiğini ifade ederek, “Metina aşireti farklı bir anlayışla, içinde eğitimli insanların olduğu ve eğitime çok önem veren bir aşiret. Metina aşireti aşiretçilikten çıkmıştır. Büyük bir halktır, büyük bir kavimdir. Bunu ben söylemiyorum. Araştırmacılar, bilim adamları söylüyor. 3 bin yıllık geçmişi olan bir halktır. Metina aşireti uzun zamandan beri kopuk bir noktaya gelmişti. Yaptığımız bu organizeyle bu kopukluğu gidermeye çalıştık” diye konuştu.

“Ortadoğu’nun en büyük aşireti”

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve antrenör Abdulkadir Öz, Metina ailesinin Güneydoğu’nun ve hatta Ortadoğu’nun en büyük aşireti olduğunu vurgulayarak, “Kökeni çok eskilere dayanıyor. Biz güçlüyüz, diriyiz ve hep beraber Türkiye’yiz. Mezopotamya kültürüyle yoğrulmuşuz” ifadelerinde bulundu.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenap Ekinci de düzenlenen organizasyonla birbirini tanımayan üyelerin tanıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Yardımlaşma maksadıyla yardımlar toplandı. Kurulan komisyonlarla eğitim, kültür, sanat noktasında da çalışmalar yapılacak. Metina aşireti artık feodal bir aşiretçilik zihniyetinin dışında post modern bir anlayışla sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilk adımı atmış bulunuyor.”