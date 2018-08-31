30 Ağustos’ta Türk milleti ebedi bağımsızlığa kavuşmuştur"

Abbas Gündüz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden, 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zaferin 96’ıncı yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Gündüz, "30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal’in önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği Ulu Önder, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Anadolu’da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza, çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak "Ya İstiklal, Ya Ölüm" parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Süregelen savaşların sonuncusu olan Sakarya Meydan Muharebesi de hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu, milletimizin istiklali uğruna kanının son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Anadolu halkı tek bir yumruk olarak, dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla verdiği kurtuluş savaşında, en son başkomutanlık meydan muharebesini de kazanarak kesin zafere ulaşmıştır. Başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve 15 Temmuz’da hain FETÖ darbesine karşı dik duran aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, sınır ötesinde ve yurt içinde siyonist güçlerin maşası olan PKK terör örgütüne karşı operasyonlarda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet mensupları ile güvenlik korucularımız ve hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bizlerin bugün dahi kutlarken büyük onur duyduğumuz bu zaferi bizlere kazandıran başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor ve Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" dedi.