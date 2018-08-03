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03 Ağustos 2018 15:14

330 çocuk tenis sporunu öğreniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tenisin gelişmesi ve çocukların erken yaşta spor ile tanışması amacıyla ‘Yaz Spor Okulları’ bünyesinde 3 farklı spor tesisinde açtığı kursta 330 çocuk tenis sporunu öğreniyor.

330 çocuk tenis sporunu öğreniyor

03 Ağustos 2018 15:14


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, okulların tatil olmasıyla birlikte açtığı Yaz Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor. 13 farklı spor branşında açılan kurslarda 7 bin çocuk eğitim görüyor. Tenisin kentte gelişmesi ve çocukların erken yaşta bu sporla tanışması için açılan kurstan toplam 330 çocuk yararlanıyor. Hafta içi devam eden kurslarda çocuklar, bu sporun tekniklerini öğrenmek için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Daha önce tesis yetersizliği sebebiyle sadece Sümerpark’ta yapılan eğitimler tesis sayısının artırılmasıyla kentin farklı noktalarında yapılıyor. 20 haziran itibariyle başlayan tenis kursu Mahabad Bulvarı, Sümerpark ile 500 Evler Spor Tesisleri kapalı ve açık tenis kortlarında gerçekleşiyor. Tensi kursunda kız ve erkek çocukları karma şekilde eğitim alıyor.


Alanında 4 uzman eğitmenin görev aldığı tenis kursunda çocuklara tenis kuralları ile birlikte öğretiliyor. Çocuklar kursa ısınma, herhangi bir sakatlık yaşamamak için açma ve germe hareketleriyle başlıyor. Yapılan temel spor başlangıcının ardından çocuklara teniste raketi kavrama ve raketle vuruş stilleri uygulamalı şekilde gösteriliyor. Taktiksel anlamda sahaya hakim olma ayakları ve kolları kullanma şekillerini de çocuklar kurs süresince öğreniyor. Tenis sporunun dayanıklılığa bağlı olduğu ve yapılan spor eğitimlerinin ardından etkin dinlenmenin önemi de eğitmenler tarafından çocuklara aşılanıyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, açtığı tenis kursundan 7-16 yaş arası çocuklar faydalanıyor ve katılım gösteren tüm çocuklara kurs başlangıcında ücretsiz spor malzemeleri dağıtıldı.


Kentin 3 farklı noktasında devam eden tenis kursu 15 Eylül itibariyle tamamlanacak.




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