Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçenin kırsal kesiminde bulunan mahalle evlerinin iç donanımı ile ilgili başlatılan çalışmada 4 mahalle daha yenilendi. Bağlar Belediyesi kırsal mahallede yaşayan vatandaşların uğrak yeri haline gelen Taşdirek, Körtepe, Birlik ve Dağsu mahalle evlerinin yıpranan ve kullanılamaz hale gelen eşyalarını yenileriyle değiştirdi. Bu kapsamda 4 mahalle evine de geleneksel sedir, minder, masa, sandalye, sehpa gibi eşyalar mahalle sakinleri adına mahalle muhtarlarına teslim edildi.