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08 Ağustos 2018 14:25

5 yıllık stratejik planlama ile mahalle evleri yenilenmeye devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesinin başlattığı 5 yıllık stratejik planlama projesi kapsamında 4 mahalle evi daha yenilendi.

5 yıllık stratejik planlama ile mahalle evleri yenilenmeye devam ediyor

08 Ağustos 2018 14:25


Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilçenin kırsal kesiminde bulunan mahalle evlerinin iç donanımı ile ilgili başlatılan çalışmada 4 mahalle daha yenilendi. Bağlar Belediyesi kırsal mahallede yaşayan vatandaşların uğrak yeri haline gelen Taşdirek, Körtepe, Birlik ve Dağsu mahalle evlerinin yıpranan ve kullanılamaz hale gelen eşyalarını yenileriyle değiştirdi. Bu kapsamda 4 mahalle evine de geleneksel sedir, minder, masa, sandalye, sehpa gibi eşyalar mahalle sakinleri adına mahalle muhtarlarına teslim edildi.




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