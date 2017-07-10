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10 Temmuz 2017 14:03

7 yıl sürecek dünya turuna Diyarbakır’ı da ekledi

Fas asıllı İtalya vatandaşı Cherif El Bakkali, 7 yıl sürecek olan dünya turuna Diyarbakır’ı da ekledi.

7 yıl sürecek dünya turuna Diyarbakır’ı da ekledi

10 Temmuz 2017 14:03


Fas asıllı İtalya vatandaşı Cherif El Bakkali yaklaşık iki ay önce İtalya’dan bisikleti ile yola çıktı. İstanbul’a kadar bisikleti ile gelen Cherif El Bakkali, buradan Gençlik ve Değişim Derneği’nin projesine katılmak üzere otobüsle Diyarbakır’a geldi. Yanında bisikletini de getiren Cherif El Bakkali, projenin tamamlanmasının ardından tekrar yola çıkmak için bisikletini hazırladı. 7 yıl sürecek olan dünya turuna Diyarbakır’ı da eklemekten dolayı mutlu olduğunu belirten Cherif El Bakkali, "İtalya’nın Modena şehrinden İstanbul’a bisikletimle geldim. Burada projeye yetişmek için otobüse bindim. Projeyi tamamladık. Bundan sonra İran, Türkmenistan, Tacikistan, Hindistan’dan devam ederek dünyayı dolaşmak istiyorum. Bu tur yaklaşık 7 yıl sürecek, bana maddi manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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