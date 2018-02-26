7’den 70’e herkesin sanat merkezi

Tüm olanakların ücretsiz verildiği merkezde, engelli bireylerin de sanat eğitimi almaları için servis hizmeti veriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür ve Kongre Merkezi sanat faaliyetlerinin merkezi oldu. Geçtiğimiz yıldan bu yana önemli sanat aktivitelerine imza atılan merkezde tiyatro, sinema, çocuk konservatuarı ve görsel sanatlar başlıkları altında 24 farklı branşta sanat eğitimleri veriliyor. Merkez bünyesinde açılan ve tamamı ücretsiz olan kurslardan 7’den 70’e herkes faydalanabiliyor. 2017 yılı ocak ayından itibaren bin 150 kişinin faydalandığı kursları bitirenler Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle sertifika sahibi de olabiliyor. Ayrıca merkez bünyesinde tiyatro ve sinema kurslarının yanı sıra tiyatro öğrencileri tarafından oynanan oyunlar ve sinema gösterimleri de ücretsiz olarak yapılıyor. Bugüne kadar 28 bin 100’ü çocuk olmak üzere 39 bin 374 kişi sinema gösterimlerinden 4 bin 200 kişi ise tiyatro gösterimlerinden faydalandı. Merkezin bu yılki hedefi ise 100 bin kişiyi tiyatro ve sinemayla buluşturmak. Kurslara katılanlar ise yeni uygulamadan memnun olduklarını ve maddi sıkıntılardan dolayı kurslara gidemeyenler için merkezin bir fırsat olduğunun belirtti.

"Ücretsiz olması bizler için fırsat"

Bağlama kursu öğrencilerinden Nisa Nur, kursların ücretsiz olmasının birçok kişi için fırsat olduğunu dile getirdi. Nur, “Durumu olmayanlar için de çok daha iyi oluyor kurslar. Sur’dan gelen öğrenciler var ve kimisinin durumu yok. Onlar için de çok daha iyi oluyor” dedi.

Resim kursuna katılan kursiyerlerden Zühal Ören, “Daha önce de resim yapmaya ilgim vardı. Belediyemiz bize fırsat tanıdı. Çok da güzel bir fırsat. Boş vakitlerimizi gelip değerlendiriyoruz. Belediyemize teşekkür ediyoruz bize böyle fırsatlar verdiği için” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi olarak boş zamanlarında kurslara katıldığını belirten Metin Burak Köse, “Belediyenin açtığı bu ücretsiz kurslardan iyi bir şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Ayrıca bizim bölümün zorluğundan dolayı boş kalan vakitlerimizde hobi olarak resim yaparak bunu değerlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Kursların en minik katılımcılarından 6 yaşındaki Ada Adanur ise, kurslara katılmaktan memnun olduğunu ve yeni arkadaşlar edindiğini ifade etti. Adanur, “Buraya gelmek çok güzel. Resim yapmayı çok seviyorum. İlk defa kursa geliyorum. Resim yapmak çok güzel bir sürü arkadaşlarım oldu” dedi.

“Hedefimiz 100 bin seyirci ile buluşmak”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Aziz Altunboğa, merkez bünyesinde bulunan 4 şube müdürlüğü bünyesinde açtıkları kurslarla tüm herkesin sanat ile buluşmasını hedeflediklerini vurguladı. Tiyatro Şube Müdürlüğü bünyesinde hem kendi kursiyerleriyle tiyatro çalışmaları yaptıklarını hem de dışardan gelen oyunları ücretsiz olarak seyircilerle buluşturduklarını kaydeden Altunboğa, şunları kaydetti:

“Şuana kadar 105 kursiyerimize ders verdik. Bu kursiyerlerden 30 tanesi şimdiye kadar hazırlamış olduğumuz 2 oyunda toplamda 38 gösterim yaptı. Diyarbakırlı 4 bin izleyici ile buluştular. Yaptığımız gösterimlerin tamamı da şuana kadar ücretsizdi. Tiyatro dışında ücretsiz sinema günlerimiz de var. 2017 Ocak ayından bu yana toplamda yaklaşık 39 bin civarında izleyiciyle buluştu yaptığımız gösterimler. Bunlardan 28 bini çocuk izleyici 11 bini de yetişkin izleyici. Toplamda 282 tane gösterim yaptık. Hedefimiz bu yılsonuna kadar 100 bin seyirci ile buluşmak” ifadelerini kullandı.

“Bir yılda bin 150 kursiyere ders verildi”

Bugüne kadar merkez bünyesinde açılan kurslardan 450 öğrenciyi mezun ettiklerini vurgulayan Altunboğa, şunları söyledi:

“Bu 450 öğrencimiz geçtiğimiz dönem bir fotoğraf sergisi, bir resim sergisi, 2 tane ücretsiz konser hazırladı. Onun dışında geçtiğimiz yıl bin 200 çocuğun katıldığı bir uçurtma şenliği düzenledik. Bu yıl devam eden kurlarımızda 700 kursiyerimiz var. 15 ayrı branşta dersler veriliyor. Bütün yaptığımız kurslar ücretsiz. Öğrencilerimize verilen enstrümanların bir kısmı ücretsiz. Özellikle dezavantajlı, Sur’da yaşayıp ulaşım sorunu yaşayan insanlara ücretsiz olarak taşıma hizmeti de verebiliyoruz. Kurslarda herhangi bir yaş aralığı sınırlaması yok. 65 yaşına kadar kursiyerlerimiz var.”