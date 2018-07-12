85 mezunlarının turizm buluşması

DÜ 1985 yılı mezunu olan Türkiye Seyahat Acentesi (TURSAB) Başkan Danışmanı ve Wısdom Travel’in sahibi Nurten Keskin Rollier öncülüğünde bir araya gelen mezunlar, GAP bölgesinin turizmdeki önemli yerini tekrardan alması gerektiğini belirtti. Diyarbakır merkezli gerçekleştirilen buluşmada aynı zamanda Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Midyat, Hasankeyf’te ziyaret edildi. Son yıllarda terörden dolayı yıkıma uğrayan GAP bölgesinin turizmdeki önemli yerini tekrar kazanması gerektiğini belirten TURSAB Başkan Danışmanı Nurten Keskin Rollier, turizm konusunda gerekli tüm önlemlerin ivedilikle alınması ve bölge turizmine dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Biz bir aileyiz”

TURSAB Başkanı Firuz Bağlikaya ve değişim hareketinin elinden tutulması gereken her bölgeye gidileceğini ve sürdürülebilir ortak projeleri hayata geçirilmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını anlatan Rollier, “TURSAB Değişim Hareketinin farkındalıklar oluşturmak ve Türkiye turizminin devamlılığını garantörü olarak yerini alması vaz geçilmezimizdir. Değişim ekibi ortak yapımı bu program her bölgede gerçekleştirilecek değişim ekibinin başarısını simgeleyen ‘Biz bir aileyiz’ ruhunun yerleşmesini sağlamaktır” dedi.

Mezunlar, İç Kale, Hasan Paşa Hanı, Ulu Cami, Sülüklü Han, Cahit Sıtkı Tarancı Evi, Şeyh Mutahar Cami, Dengbejler Evi, Berhampaşa Camisi’ni ziyaret ederek, tarihi Diyarbakır Kültür Evi’nde eyvan gecesi düzenledi.