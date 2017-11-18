9 mahalleye yeni toplu ulaşım hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yol şartlarının uygun olduğu 9 mahallede yaşayan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek için toplam 84 kilometre uzunluğunda iki yeni toplu ulaşım güzergahı belirledi. Yeni açılan iki güzergahta toplamda 320 hane, yaklaşık 2 bin 890 vatandaş faydalanacak.

Seferler 20 Kasım’da başlayacak

Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi ve Derviş Hasan Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine, grup yolu üzerinde bulunan Abdioğlu - Sarıkamış - Koyungüden - Fidanlar - Yarımca ve Derviş Hasan mahallelerine yeni güzergah açtı. Bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilmeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçları ile şehir merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacı ile açılan güzergahtan 210 hane ve yaklaşık bin 940 vatandaş faydalanacak. Bir araçla 20 Kasım’dan itibaren toplu taşıma hizmeti verilecek güzergahın uzunluğu 40 kilometredir.

Ziyaret Mahallesi’ne yeni güzergah

Büyükşehir Belediyesi, yine Sur ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi sakinlerinden gelen yoğun talepler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu grup yolu üzerinde bulunan İncedal - Pir Hüseyin - Ziyaret mahallelerinde 110 hanede yaklaşık 950 vatandaşın yaşadığı tespit edildi. Bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilmeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir güzergah oluşturuldu. Uzunluğu 44 kilometre olan güzergah, bir araçla 20 Kasım’da toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayacak.