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07 Mayıs 2018 09:59

Abbas Gündüz, seçimdeki tehlikeye dikkat çekti

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 24 Haziran genel seçimlerindeki tehlikeye dikkat çekerek, oyuna gelmemek için tüm duyarlı vatandaşları uyardı.

Abbas Gündüz, seçimdeki tehlikeye dikkat çekti

07 Mayıs 2018 09:59


Herkesin Cumhurbaşkanını başkan seçmeye odaklandığını belirten Abbas Gündüz, ancak gözden kaçırılan asıl tehlikenin milletvekili seçimleri olduğunu söyledi. Gündüz, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını kazanacağını bütün dünyanın bildiğini, Erdoğan’ı durdurmak isteyenlerin asıl hesabının ise Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, milletvekilliği seçimi olduğunu kaydetti. Gündüz, "Bu yüzden CHP, SP, İP, DP milletvekilliği seçiminde birleşti. HDP’liler biz görüntüde bu ittifaka giremedik, yoksa Erdoğan bunu kullanırdı dediler. Yani biz resmi olarak içinde değiliz, ama onlarla beraberiz demek istediler. Amaçları milletvekilliği çoğunluğunu Ak Partiden almak, o zaman Erdoğan başkan bile olsa hiç bir iş yaptırmamaktır. Erdoğan’ın elini kolunu bağlayıp, meclisi kilitlemek istiyorlar. Çoğunluk Ak Partide olmadığı için hiç bir yasayı da geçirmemeyi hedeflemektedirler. Şu an bir ekonomik saldırı olduğunda, çoğunluk Ak Partide olduğu için anında bir yasa çıkarıp önlem alınabilir, anında adım atılabilir. Ak Parti tek başına iktidar olmasaydı Afrin operasyonu meclisten geçmezdi, buna izin vermezlerdi. PKK’ya bir şey olmasın diye ’Savaşa hayır’ diyeceklerdi. Oyunlara gelmemek için uyanmak lazım. Bazı insanlar Cumhurbaşkanlığında oyunu Erdoğan’a vereceğini ancak milletvekilliğinde vermeyeceğini söylemektedir. Bu durum, ’Erdoğanı baş komutan yapıp, askersiz, cephanesiz, tek başına cepheye sürmektir’ olur. Şehit ve gazi aileleri olarak duyarlı tüm vatandaşları bu tür oyunlara gelmemesi konusunda uyarıyoruz" dedi.




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