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21 Temmuz 2018 15:40

’Acılarımın Abidesi’ sergisi açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli heykeltıraş Akram Saffan’ın ‘Acılarımın Abidesi’ adını verdiği ve Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan insanların durumunu anlattığı kişisel sergisini Kent Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

’Acılarımın Abidesi’ sergisi açıldı

21 Temmuz 2018 15:40


Suriye’de yaşanan iç savaşın tanığı olan ve savaşta birçok yakınını kaybeden heykeltıraş Akram Saffan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde kişisel sergi açtı. Saffan’ın ‘Acılarımın Abidesi’ adını verdiği ve Suriye’deki iç savaşı heykellere yansıttığı sergisinin açılışına Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılıştan önce kısa bir konuşma yapan Akram Saffan sergilerin önemine dikkat çekerek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sergi açılışı için verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Saffan, eserlerinde Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan insanların öfkesini anlatmaya çalıştığını, yapıtlarında daha çok hüzünlü insan yüzlerini işlediğini ifade etti. Hayatını savaş, hüzün ve göç olarak tanımlayan Saffan, bu yüzden eserlerini ‘Acılarımın Abidesi’ olarak adlandırdığını dile getirdi.


Konuşmanın ardından Saffan katılımcılarla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Saffan, ortaya çıkardığı yapıtları inceleyen sanatseverlere eserlerin hikayelerini aktardı. Saffan’ın yapıtları katılımcı sanatseverlerden tam not aldı. Sergi Pazartesi günleri hariç 9 Ağustos Perşembe gününe kadar Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde ziyaretçiler açık olacak.




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