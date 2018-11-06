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Adalet Bakanlığı'ndan Başkan Atilla'ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcıları Yakup Moğul ve Asiye Karababa, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.


Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Atilla, onlarla bir süre görüştü. Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla Sakarya'ya teşekkür ederken Sakarya ise Başkan Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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