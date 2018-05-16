Adalet MYO’nun mezuniyet sevinci

DÜ yerleşkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ergün, Atatürk Araştırma Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin Kolaç, Rektör Danışmanı Dr. Üyesi Yılmaz Yördem, Genel Sekreter Dr. Kenan Yakupoğlu, akademisyenler ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Adalet MYO’nun tanıtım filmi gösterisi ile başlayan mezuniyet törenin açılış konuşmasını MYO Müdürü Dr. Ömer Ergün mezuniyet sevincine ortak olan ve kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür ettiğini dile getirdi. Ergün “2017-2018 Eğitim-Öğretim yılını geride bırakmak üzereyiz, böylesine bir sevinci yaşamak siz öğrencilerimizin en tabi hakkıdır. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı da verimli dolu" dedi.

Adalet Meslek Yüksek Okullarının en fazla tercih edilen meslek yüksekokulları olduğunu ifade eden Ergün, bunun da özellikle Hukuk Fakültelerine geçmek için bir basamak olduğunun büyük payı olduğunu söyledi. Daha sonra okulda birinci, ikinci ve üçüncü olan başarılı öğrencilere plaket verildi.