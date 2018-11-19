ADEM'lerde Mevlid Kandili kutlandı

Diyarbakır Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı'nca Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde bulunan ADEM'lerde Mevlid Kandili nedeniyle program düzenlendi. İl genelinde bin 761 kurs ve 35 bin 775 kadın kursiyeri bulunan ADEM'lerde düzenlenen programlara kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. ADEM Koordinatörü Nezihe Kent , yaptığı açıklamada, “Mevlid Kandili dolayısıyla İl Valiliğimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız işbirliğiyle tüm ADEM'lerimizde program düzenledik. Hem kursiyerlerimiz hem de ilçedeki kadınlarımızı bu güzel günde bir araya getirmiş bulunmaktayız. Valimize, Vali Yardımcımıza ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza böylesi anlamlı bir günde bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah vesile olan herkesi hayrını kabul etsin” dedi.

Programlarda, İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen kadın hocalar tarafından mevlid okutulurken, kandil simidi, lokum ve şeker dağıtıldı.