Nesibe Aydın Okulları olarak gelecekte topluma yön verecek insanlar yetiştirmeyi amaçladığını söyleyen Mezopotamya Okulları kurucusu Aziz Adıgüzel, ülkenin herhangi bir doktorunu, avukatını değil ülkeye yön veren insanları yetiştirmek istediklerini söyledi. Adıgüzel, “Bu yönü veren sanatçıyı da, sporcuyu da, doktoru da, hakimi de yine buradan çıkarmak ve ülkemize armağan etmek istiyoruz, 34 yıllık bilgi, birikim ve marka değeri olan Nesibe Aydın Okulları ile Diyarbakır’da eğitime yeniden yön verecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Mezopotamya Koleji son 12 yılda Diyarbakır’da hep şampiyonlar çıkaran bir okul olmuştur. Özellikle ana okuldan aldığımız ve yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle ulusal bazda yapılan sınavlarda önemli dereceler aldık. Ülkenin en iyi okullarına öğrenciler gönderdik. Oralarda yetişen çocuklarımızın büyük bir bölümü şu an önemli yerlerde görev almakta ve ülkemize büyük hizmetler sunmaktadırlar. Bunu gördüğümüz zaman büyük bir gurur duymaktayız. Bu da hem motivasyonumuzu artırmak hem de daha bir şevkle daha ileriye gitmek adına itici güç olmaktadır. Mezopotamya Koleji olarak sadece öğrenci değil aynı zamanda çok da kaliteli öğretmen yetiştirme misyonumuz var” dedi.