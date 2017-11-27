Ağabeyi erkek arkadaşı ile gördü, 17 yaşındaki kız kayıplara karıştı

Duruma sinirlenen Erkin, kız kardeşinin telefonunu alıp onu taksiye bindirerek eve gitmesini söyledi. Ağabeyinin erkek arkadaşı ile kendisini görmesinden korkan 17 yaşındaki kız eve gitmeyerek kayıplara karıştı. Acılı ağabey Erkin, “Melis lütfen gel, kimse sana karışmayacak, biz seni çok seviyoruz neredeysen çık ve artık evine gel” dedi.

Diyarbakır’da 17 yaşındaki Zehra Melis Ekin, iki gün önce dershaneye gitmek yerine kendisinden yaşça büyük bir erkekle kafede zaman geçirdi. Zehra Melis’in ağabeyi Zafer Erkin, yanındaki arkadaşıyla gezerken, kız kardeşini gördü. Kız kardeşinin okulda olmadığını ve kendisinden yaşça büyük biri ile görüştüğünü öğrenen ağabey Erkin, Zehra Melis’ten telefonunu alıp taksiye bindirerek eve gitmesini söyledi. Ağabeyinin kendisini görmesinden dolayı korkan Zehra Melis, bir müddet sonra taksiden indi. Ağabeyinin evi arayıp kız kardeşini sorması üzerine Zehra Melis’in eve gitmediğini öğrenen Zafer Ekin, paniğe kapıldı. Hemen polisi arayan acılı ağabey, yanındaki arkadaşı ile birlikte kız kardeşini aramaya koyuldu. İki gündür kardeşinden haber alamayan ve kentte gezmedik yer bırakmayan gözü yaşlı ağabey, kız kardeşini görenlerin insanlık namına polise bildirmelerini istedi.

“Kardeşimin bulunması için başına bir şey mi gelmesi gerekiyor”

Kız kardeşinin evden kaçması ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Zafer Erkin, 17 yaşındaki kız kardeşinin iki gün önce evden kaçtığını söyledi. Yakın arkadaşlarından birkaç haber aldıklarını fakat bu haberlerin kendilerini tatmin etmediğini kaydeden Ekin, aile olarak çok zor durumda olduklarını dile getirdi. Kız kardeşinin korkup ürkmüş olabileceğini ifade eden Ekin, kardeşinin bir an önce eve gelmesini istediklerini ifade etti. Ekin, “2 gün önce saat 14.00 sularında ben kendim onu taksiye b indirdim eve gitmesi için. Erkek arkadaşı ile gördüm onu telefonunu aldım ve kendisini taksiye bindirdim eve gitmesini tembihledim. Arkadaşlarından kötü şeyler duydum, kendinden çok büyük erkeklerle arkadaşlık ettiğini gördüm, telefonundan da baktım. Taksiden erkeden inmiş eve gitmemiş, o günden beri her yerde arıyorum. Aynı gün bir arkadaşına uğradığını öğrendik, kendisine yardım etmesini istemiş arkadaşından, ağabeyim beni öldürecek demiş, arkadaşı senin ailen böyle bir şey yapmaz dedikten sonra oradan da kaçmış. Ertesi gün bu beraber gördüğüm çocukla iletişime geçmiş ve evine uğramış haberimiz oldu polise ilettik, 5 dakika önce çıkmış ama bulunamadı. Bizimle çok ilgilenmediler kardeşimi bulmak için. İlla kardeşimin başına bir şey mi gelmesi gerekiyor. Zaten herkes çok kötü, gerginiz, üzgünüz, sıkıntılıyız, artık bir şeylerin yapılmasını istiyoruz. Umarım en yakın zamanda bulunur” dedi.

“İki gündür gezmediğimiz yer kalmadı”

Kız kardeşinin hala Diyarbakır’da olduğunu vurgulayan Ekin, şöyle devam etti:

“Sabah saat 05.00’e kadar arkadaşımla dolaştık her tarafa baktık. aramadığımız yer kalmadı. Okuluna uğradık, gittiği dershaneye uğradık, eski arkadaşlarıyla görüştük. Bu kız küçük, 17 yaşında canı sıkılıyor, rahatsızlığı da var, artık onun bulunup evine dönmesini istiyorum. Sırtında kırmızı bir çanta var, ayakkabısı kahverengi siyah pantolon ve kül rengi bir mont var üstünde. Görenlere şunu söylemek istiyorum, biri görmüş yol parası verip onu başka bir yere göndermiş, evden kaçtığı belli, polise haber vermek yerine bunu yapıyorlar, artık doğru olan bu değil. Yardıma ihtiyacı olan kız kardeşim değil bizleriz artık. O artık ne yaptığını bilmiyor, canımız gidiyor, bize yardım edin. Bizi dinliyorsa ona sesleniyorum, kimsenin ona bir şey yapacağı yok insan canına nasıl kıyabilir. Erkek arkadaşı ile gördüğümde kızdım ona, senin dershanede olman gerekiyor dedim ben ona. Melis lütfen gel, kimse sana karışmayacak, biz seni çok seviyoruz neredeysen çık ve artık evine gel. İnşallah beni izlersin ve evine gelirsin.”