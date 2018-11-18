Ağrı şikayetiyle gittiği doktorda karnından 7 şişe kist çıkarıldı

Dr. Hakan Çoksüer'in iğne ile yaptığı operasyonla karnından çıkarılan 7 şişe kistle hem ağrılarından kurtuldu hem de bir daha çocuk sahibi olabilme ihtimalini arttırdı.

Şırnak'ta ikamet eden evli ve 1 çocuk annesi Nafiye Tok, karnında oluşan şişliği fazla kilo sandı. Bir süre sonra gittikçe artan bir ağrıyla karşı karşıya kalan Tok, doktora gitti. Cizre ve ardından Adana'ya giden Tok, karnında kocaman bir kist olduğunu öğrendi. Kistin alınması için açık ameliyat önerilen Tok, bir daha çocuk sahibi olamama riskiyle karşı karşıya kalacağını öğrenince, açık ameliyatı reddetti. Araştırmalar yapan Tok, tavsiye üzerine eşiyle birlikte Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in Diyarbakır'daki kliniğine geldi. Doç. Dr. Çoksüer'in lokal anestezi uygulayarak iğne ile yaptığı operasyon sonrası karnından 7 şişe kist çıkarılan Tok, hem 5 dakikada ayağa kalktı hem de sağlığına kavuşarak çocuk sahibi olma ihtimalini arttırdı.

“Kocaman ve karnın içini dolduran kist olduğunu gördük”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Tok'un karında şişlik, şiddetli ağrı ve çocuk isteği ile kendilerine başvurduğunu ifade etti. Yapılan kontrolde kocaman ve karnın içini dolduran bir kist gördüklerini dile getiren Çoksüer, “Ultrason eşliğinde iğne ile almaya karar verdik. Hasta bunun riskli olabileceğini düşünerek biraz tedirgindi. Normal ameliyata göre bunun çok çok avantajı var. Lokal anestezi ile 5 dakikada yapılan bir işlemle 7 şişe kist aldık ve 5 dakika sonra hastamız ayağa kalktı. Ameliyat izi yok. Karında kanamaya bağlı olarak yapışıklık riskimiz yok. Ameliyat olsaydı yumurtalığın alınma riski olabilirdi. Bu kiste bağlı olarak yumurta rezervinin zarar görme ihtimali vardı ve bir daha çocuk sahibi olma ihtimali en aza inmiş olurdu. Fakat biz bunu ultrason eşliğinde iğne ile aldığımızda yumurtalara hiçbir zarar vermiyoruz. Yani yumurtaların hiçbir rezervine zarar verilmiyor. Direk olarak iğne ile kistin içerisine giriyoruz ve alıyoruz. Böylece gebe kalma ihtimalini arttırıyoruz. Hasta kendini kiloluymuş gibi hissediyordu. Şimdi gayet rahatladığını ve ağrısının da aynı anda azaldığını dile getirdi” diye konuştu.

“2 kilo verdim”

Evli ve 1 çocuk annesi Nafiye Tok da (26) tedavi için birçok yere gittiğini vurgulayarak, “Adana'ya gittim. Cizre'ye gittim. Açık ameliyat dediler. Yumurtalıklarıma zarar vereceği ve bir daha çocuğum olmayabileceği için yapmak istemedim. Sonra Diyarbakır'a geldim. Burada da iğne ile aldılar” dedi.