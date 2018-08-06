Ağustos ayı sinema günleri programı başladı

Hafta sonları ücretsiz yayınlanan sinema günlerinde ağustos ayında çocuklar için animasyon türünde Emojiler 2 ve Ejderha Yuvası, yetişkinler için Umut filmlerinin gösterimi yapılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın, her ay ücretsiz olarak düzenlediği sinema günlerinin ağustos ayı programı belirlendi. Çocuklara sinemayı sevdirmek amacıyla her ay farklı film gösterimlerinin yapıldığı ücretsiz sinema günlerinde bu ay çocuklar için animasyon türünde Emojiler 2 ve Ejderha Yuvası, yetişkinler için Umut filmleri yayınlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda düzenlenen ücretsiz sinema günleri ağustos ayı programı 26 ağustos pazar günü çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlanacak filmlerle sona erecek.