Ahıra saldıran kurtlar 49 keçiyi telef etti

Edinilen bilgilere göre, Kulp ilçesi Yeşilköy Mahallesi Şekirhan Çayı mevkisinde Seyithan Demirbilek’e ait 180 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahıra bir grup aç kurt saldırdı. Olayda, 49 keçi telef oldu, 20 keçi de yaralandı. Sabah saatlerinde eşi ile birlikte hayvanlarına yem vermek için ahıra gelen Seyithan Demirbilek, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle kurt saldırısını fark etmediklerini belirten Demirbilek, “Ahırımız hemen kaldığımız evin yanında. Hayvanlarımızın kaldığı yerin etrafını tel örgüyle kapatmıştık ve bu tel örgünün üstüne ise beyaz renkte bir çadır atmıştık. Normal şartlarda ahırın kapısı kapalı olduğu için bir insanın ahıra girmesi bile çok zor. Ancak kurtlar çadırı parçalayarak içeri girmiş ve hayvanları telef etmiş. Tek geçim kaynağımız küçükbaş hayvanlarımızdı, onları da kurtlara kaptırdık. Zor durumda kaldık ve yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Eşi Remziye Demirbilek ise, “Eşimle birlikte ahıra gittiğimizde hayvanlarımızın telef olmasıyla şoke oldum. 9 nüfuslu bir aileyiz. 4 çocuğum okul okuyor. Eşimin 120 bin TL civarında bir borcu var. Biz bu borcumuzun bir kısmını keçilerimizi besleyip Kurban Bayramı’nda satarak ödeyecektik. Yaklaşık 50 bin TL civarında zarar meydana geldi” diye konuştu.