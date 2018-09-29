Ahırında uyuşturucu bulunan ziraat mühendisi tutuklandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ziraat mühendisi M.K.'ye ait eve düzenlenen operasyonda ahıra gizlenmiş halde 111 kilogram uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak yürütülen operasyonlar kapsamında Ergani ilçesinde özel harekat polislerinin de katılımıyla bir ikametin ahır olarak kullanılan eklentisinde yapılan aramada 111 kilogram kubar esrar maddesi, kümes içerisine gizlenmiş 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Ev sahibi ziraat mühendisi çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Nadire İnanç Karaca tarafından yönetilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan ikamet sahibi ziraat mühendisi M. K. isimli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.