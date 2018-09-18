Ahmed Arif Parkı ikinci etabında çalışmalar devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde yaptığı, 50 bin metrekarelik alana sahip Ahmed Arif Parkı'nın ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. 8 bin 500 metrekareden oluşan ikinci etabın Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

Kentteki yeşil alanları artırmak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar İlçesinde Diclekent Bulvarı ile Elazığ Caddesini birbirine bağlayan Ahmed Arif Caddesi'nin her iki tarafından atıl durumda bulunan 50 bin metrekarelik alan üzerinde başlattığı peyzaj çalışmalarını parkın ikinci etabında sürdürüyor. Alt yapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üst yapı çalışmalarına başladı.

Parka çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, pergolalar ve dinlenmek için oturma bankları konulacak. Parkın ikinci etabı farklı türlerde bin 500 ağaç ve çeşitli bitkilerle süslenecek. Parkın Kasım ayı ortalarında tamamlanması hedefleniyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ahmet Arif Parkı'nın yanı sıra Bağlar ilçesinde 40 bin metrekarelik Kardeşlik Parkı inşa ediyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca kentteki cadde ve bulvarlarda orta refüj düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.